КСУ розгляне справу про відсторонення Тупицького і Касмініна

Конституційний Суд відкрив провадження у справі за поданням народних депутатів щодо конституційності указів Президента, якими було відсторонено з посад суддів Конституційного Суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Як передає Укрінформ, про це написала у своєму Телеграм-каналі представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря.

"Конституційний Суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів Президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року, "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 26 лютого 2021 року, "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України" від 27 березня 2021 року (т.зв. справа Тупицького О. та Касмініна О.)", - повідомила вона.

Совгиря додала, що справу розгляне Велика палата КС.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

Обидва звільнених судді оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

Водночас група народних депутатів оскаржила укази Президента у Конституційному Суді.