Конституционный суд Украины (КСУ) сегодня, 4 июля, не будет принимать решение относительно конституционности закона об очищении власти (закон о люстрации).

Об этом РБК-Украина сообщил источник в КСУ.

КСУ сегодня не примет финальное решения из-за отсутствия части судей.

"Сейчас невозможно предсказать, будет ли принято решение КСУ по закону о люстрации. Все зависит от судей, когда будет достаточное количество голосов для того, чтобы принять решение. Они вчера говорили, что сегодня будет решение, а теперь они говорят, что сегодня не будет решения. То есть судьи даже самостоятельно не могут предсказать это", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника РБК-Украина, в КСУ не хватает голосов судей.

"Голосование может быть, но это не значит, что может быть решение. Если бы были голоса, то решение было бы, понимаете. Сейчас нет информации, что решение будет. Также судьи не все пока есть. Сегодня решения не будет", - добавил источник.

Также эту информацию подтвердила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политике Виктория Сюмар по итогам встречи с председателем КСУ Натальей Шапталой.

"Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое - рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, промежуточным, без окончательного решения. Поскольку часть судей отсутствует", - написала она в Facebook.

Напомним, у здания Конституционного суда Украины утром в четверг, 4 июля, начался протест против отмены закона о люстрации.

Отметим, в мае КСУ в очередной раз отложил рассмотрение закона о люстрации.

Как писало РБК-Украина ранее, журналисты "Радио Свобода" заявляли, что КСУ отменил заседание, на котором должна была решиться судьба закона о люстрации, из-за разоблачения встречи соратника президента Владимира Зеленского с главой Конституционного суда.