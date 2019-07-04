КСУ сегодня продолжит рассмотрение закона о люстрации

Конституционный суд Украины в четверг, 4 июля, продолжит рассмотрение дела о конституционности закона "Об очистке власти" по представлению Верховного Суда Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Этот вопрос будет рассматривать на закрытой части пленарного заседания Большая палата Конституционного суда Украины. Заседание палаты началось в 10:00.

Первым вопросом в повестке дня Большой палаты КСУ сегодня значится дело о конституционности положений закона "О судоустройстве и статусе судей". Его рассматривают на открытой части заседания.

Между тем под КСУ проходят митинги объединенных сил националистов и ряда общественных организаций в защиту закона о люстрации.

О том, что КСУ сегодня продолжит рассмотрение "люстрационного" закона, напомнил и председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время утреннего пленарного заседания. "КСУ планирует начать рассмотрение закона о люстрации сегодня. Спасибо всем людям, которые находятся сейчас под судом и отстаивают очистку украинской власти", - заявил Парубий.

Напомним, КСУ отложил рассмотрение закона о люстрации в мае.