КСУ відклав присягу нових суддів, яких призначив Зеленський

Конституційний Суд відклав приведення до присяги Оксани Грищук та Олександра Петришина, яких президент Володимир Зеленський призначив суддями КСУ.

Про це з посиланням на власні джерела пишуть "Укрінформ та ZN.UA. Пізніше це також підтвердили в КСУ.

Згідно з законом "Про Конституційний Суд України (ст. 17), щоб отримати повноваження судді КСУ, кандидат має скласти присягу на спеціальному пленарному засіданні суду. Причому воно має відбутися не пізніше ніж на п'ятий робочий день із дня призначення судді на посаду.

Але в КСУ розповіли, що ухвалили постанову про відтермінування приведення до присяги Грищук і Петришина до того часу, поки не з'являться вільні посади.

Нагадаємо, 26 листопада Зеленський призначив двох суддів Конституційного Суду за своєю квотою. В Офісі президента наголошували, що їх призначили на місця, які залишалися вакантними з березня цього року. Однак, на думку експертів, таке призначення незаконне, оскільки вакантних посад юридично немає.

Як формується склад Конституційного Суду?

Президент України, Верховна Рада та з'їзд суддів України можуть призначити по шість суддів Конституційного Суду. Відбір кандидатур відбувається на конкурсних засадах.

Президент Володимир Зеленський у березні 2021-го скасував укази президента- втікача Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

За законом президент не має повноважень звільняти суддів КСУ - це можуть зробити лише самі судді цього суду. Тупицький і Касмінін вирішили оскаржити указ Зеленського у Верховному Суді. У липні Верховний Суд визнав протиправними та скасував цей указ Зеленського. Тоді в Офісі президента заявили, що оскаржуватимуть рішення.

Фактично рішення Верховного Суду означає, що вакантних місць у КСУ немає. Тобто Зеленський призначив двох нових суддів на місця, яких не існує.

Як зазначали у фундації DEJURE, у Конституційному Суді тепер не 6 суддів за квотою президента, а 8. За законом, повноваження Олександра Тупицького завершуються у травні 2022 року, а Касмініна - у вересні 2022-го.

Громадське телебачення

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