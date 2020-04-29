КСУ знову взявся за закон про скасування депутатської недоторканності

Конституційний суд України почав розгляд закону про скасування депутатської недоторканності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КСУ.

Повідомляється, що сьогодні Велика палата КСУ почала розгляд справи щодо відповідності закону про скасування депутатської недоторканності Конституції України. На засіданні суддя-доповідач Віктор Кривенко повідомив, що конституційність цього закону оскаржується, оскільки його прийняття Верховною радою нібито пройшло з порушенням процедури розгляду та прийняття.

Для забезпечення повного і об'єктивного розгляду КСУ направив запити президенту, Раді, Кабміну та Міністерству юстиції.

"Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Велика палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини для прийняття рішення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до цього КСУ вже закривав справу про депутатську недоторканность, яка була відкрита за поданням 59 народних депутатів.

З 1 січня 2020 року в Україні не діє депутатська недоторканність. Тепер стаття 80 Конституції викладається в редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам гарантується недоторканність. Таким чином, вони можуть без згоди парламенту бути притягнутими до відповідальності.