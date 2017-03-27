Кто и как ищет способы, чтобы отправить Кабмин Гройсмана в отставку

В понедельник, 20 марта, перед заседанием согласительного совета парламента лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в окружении своих депутатов пришла в кабинет спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Там она потребовала, чтобы секретариат парламента зарегистрировал проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

В ответ Парубий попытался объяснить Тимошенко, что такая процедура больше не предусмотрена законодательством, а для того, чтобы парламент задался вопросом судьбы правительства, Тимошенко нужно собрать подписи 150 депутатов.

Соратники Юлии Тимошенко рассказывают, что в итоге вспыхнула перепалка, в ходе которой Парубий сказал, что Тимошенко пытается развалить страну, на что она ответила: "Вы ее уже сами развалили", и ушла. Выяснять отношения спикер Рады и лидер "Батькивщины" продолжили на заседании согласительного совета. Там у Тимошенко появился потенциальный союзник. О том, что он будет добиваться отставки правительства, если оно не выполнит требования РПЛ, заявил лидер этой фракции Олег Ляшко. Кроме того, претензии к Кабинету министров есть и у "Оппозиционного блока" и даже у лояльной власти депутатской группы "Видродження".

В "Батькивщине" не скрывают, что не против использовать отставку правительства, как механизм запуска перевыборов парламента. Ведь, если в течении 30 дней после увольнения Владимира Гройсмана депутаты не смогут назначить его преемника, это докажет, что в Раде нет коалиции, и у президента появится право распустить парламент. После чего оппозиция попытается заставить Петра Порошенко этим правом воспользоваться.

К идее перевыборов парламента постепенно склоняются и олигархи, имеющие влияние на разные депутатские фракции и группы: Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов. О том, как Юлия Тимошенко работает над отставкой правительства, и чем для власти может обернуться консенсус олигархов - в материале РБК-Украина. Как увольнять?

"Вопрос смены премьер-министра и состава правительства - это путь, а не цель. Это путь к результату. А результат в том, чтобы изменить неправильную, антиукраинскую политику, которую проводит это правительство. Есть демократический способ смены политики, который называется выборы", - заявил РБК-Украина народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. Сейчас его фракция пытается начать путь к этой цели.

Юлия Тимошенко еще 10 февраля направила в секретариат Верховной Рады проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Документ даже успел появиться на официальном сайте парламента, но позже оттуда исчез. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объяснил, что для регистрации документа нет законных оснований. Он ссылается на закон о Кабинете министров. "В 2015 году Верховная Рада уже этого созыва внесла изменения в статью 18 закона о Кабмине, уточнив, что парламент персонально может уволить любого члена правительства, кроме премьер-министра", - отметил Парубий.

По его мнению, сейчас у депутатов есть только один способ уволить премьера - выразить недоверие правительству. Но для того, чтобы зарегистрировать соответствующее постановление необходимо, чтобы под ним подписались 150 депутатов. Тимошенко с Парубием не согласна. Она апеллирует к статье 85 Конституции Украины, где указано, что премьер-министр входит в число чиновников, которых Верховная Рада утверждает в должности и увольняет с нее.

В коалиции уверены, что Тимошенко добивается регистрации такого постановления просто потому, что она не может собрать 150 подписей под проектом постановления о выражении недоверия правительству. Так, депутаты от фракции "Самопомич" в неофициальных беседах рассказывают, что на прошлой неделе Тимошенко звонила их лидеру, мэру Львова Андрею Садовому, с предложением объединить усилия, но тот не захотел разговаривать и бросил трубку. "Тимошенко каждые несколько недель подходит к нам с предложением "координироваться", но пока что ни разу не предлагала отправлять Гройсмана в отставку. Как-то она предлагала прекратить голосовать "за" любые проекты, но мы так не можем", - рассказывает собеседник РБК-Украина во фракции "Самопомич".

Сергей Власенко из "Батькивщины" подтверждает, его фракция готова "идеологически объединяться вокруг вопросов снижения тарифов, продления моратория на продажу сельскохозяйственных земель, налоговой реформы и индексации зарплат и пенсий". В то же время, историю со звонком Тимошенко Садовому он отрицает. На прошлой неделе "Батькивщина" сделала по отношению к "Самопомочи" своеобразный жест "доброй воли". Депутаты партии Тимошенко в местных советах нескольких областей западной Украины вместе с коллегами из "Самопомочи" голосовали за решения в поддержку продолжения блокады Донбасса.

Тем не менее, Андрей Садовой не разделяет взгляды Тимошенко на будущее правительства и необходимость перевыборов Рады. "Мы против смены правительства. Оно сегодня способно признавать свои ошибки, а это означает, что оно - функционально", - говорит глава фракции "Самопомич" Олег Березюк. Что касается перевыборов, то, по мнению Березюка, это - элемент дестабилизации, и он не видит смысла проводить их, но настаивает на необходимости принятия парламентом нового закона о выборах. Неожиданные союзники

На той неделе у Тимошенко появился неожиданный союзник. Лидер РПЛ Олег Ляшко заявил, что будет добиваться отставки правительства, если оно не выполнит обещание повысить гражданам пенсии. "РПЛ требует, чтобы до 14 апреля правительство внесло в парламент законопроект о повышении пенсий, и чтобы пенсии были повышены с 1 мая. Иначе мы будем инициировать отставку Кабмина", - сказал РБК-Украина Олег Ляшко. Впрочем, неофициально депутаты от РПЛ объясняют, что отставка Гройсмана для них отнюдь не самоцель. Мол, они узнали, что министр социальной политики Андрей Рева уже подготовил законопроект о повышении пенсий и решили сыграть на опережение. Кабмин внесет законопроект в парламент в любом случае, а РПЛ получит возможность представить это как свою заслугу.

Повышение пенсий не единственное требование Олега Ляшка к Кабмину. Он также настаивает, чтобы правительство отказалось от планов запуска в Украине рынка земель сельхозназначения. Напомним, принятие соответствующего закона - одно из необходимых условий для получения Украиной очередного транша кредита МВФ.

Требование отставки правительства объединило "Батькивщину" и с ее давними оппонентами из "Оппозиционного блока". На прошлой неделе эта партия официально заявила, что требует уволить Кабмин и провести перевыборы в Раду в связи с арестом главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. "Мы требуем политической ответственности власти - отставки правительства и роспуска Верховной Рады. Дело главы ГФС Романа Насирова - лишь одна нить коррупционной паутины, опутавшей страну при нынешней власти. Насиров два года работал под руководством президента и двух премьер-министров, выполняя их поручения. Его выдвигала коалиция, и она же прикрывала его деятельность", - сказано в официальном заявлении ОБ.

Впрочем, представители "Батькивщины" и ОБ утверждают, что не координируют свои действия, и отставки Кабмина добиваются независимо друг от друга.

Претензии правительству открыто высказывают и в депутатской группе "Видродження" Виталия Хомутынника и Виктора Бондаря. Последний на той неделе потребовал, чтобы Кабмин отчитался о сотрудничестве с МВФ и об использовании средств Фонда за последние три года. Отставки правительства "Видродження" пока не требует. Впрочем, даже, если эта депутатская группа присоединится к трем фракциям, которые не исключают отставку Кабмина, вместе у них будет только 109 голосов. Этого недостаточно даже для регистрации проекта постановления о признании работы Кабмина неудовлетворительной.

Тем не менее, руководство страны пытается обезопасить премьера от отставки. Так, с подачи спикера Андрея Парубия, сразу после 14 апреля, когда исполняется год с момента назначения правительства Владимира Гройсмана, парламент на месяц отправится на каникулы. По информации РБК-Украина, в коалиции рассчитывают, что Кабмин 14 апреля отчитается о своей работе, при этом не исключено, что Рада не будет голосовать даже за утверждение этого отчета. Тройственная поддержка

Похоже, что идею досрочных парламентских выборов разделяют не только часть оппозиции в парламенте, но и олигархи. В интервью РБК-Украина Сергей Левочкин, один из лидеров "Оппозиционного блока" и бизнес-партнер владельца Group DF Дмитрия Фирташа, сказал, что "сейчас начался процесс консолидации элит, в первую очередь, юго-востока и центра страны". "Мы готовим на базе "Оппозиционного блока" консолидацию политических партий, движений, отдельных политиков, которые нам идеологически близки, и которые вместе с нами пойдут на следующие выборы", - заявил Левочкин. В неофициальных беседах источники РБК-Украина в ОБ утверждают, что его слова нужно трактовать так: по вопросу перевыборов Левочкину удалось заручиться поддержкой как другого спонсора ОБ - Рината Ахметова, так и экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского.

В частности, собеседники издания утверждают, что не так давно Коломойский в Вене встречался с Дмитрием Фирташем. Якобы они обсуждали идею вливания депутатской группы "Видродження" в состав ОБ. Впрочем, подтвердить эту информацию в командах двух миллиардеров официально не удалось. Слухи о том, что как минимум часть группы "Видродження", которая ориентируется на Игоря Коломойского, может объединиться с ОБ, ходят в парламенте с лета прошлого года. Но тогда предполагалось, что в ОБ протеже Коломойского должны были заменить 24 депутатов Рината Ахметова, которые планировали выйти из фракции и создать отдельную группу "За мир и развитие". В итоге от этого сценария отказались, и ОБ продолжил существовать как союз Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Рината Ахметова. Теперь же речь идет об объединении в рамках фракции ОБ депутатов трех олигархов.

РБК-Украина писало, что после того, как сепаратисты "национализировали" предприятия Рината Ахметова в ОРДЛО, его протеже в парламенте из числа депутатов от ОБ сменили риторику по отношению к перевыборам. Если еще в январе они говорили о том, что досрочные выборы сами по себе не дадут результата, и необходимо менять Конституцию, то в марте уже открыто высказывались за перевыборы. "Бунты ради бунтов никому не нужны. Необходима перезагрузка власти законными методами - посредством выборов, досрочных выборов", - сказал близкий к Ахметову замглавы фракции ОБ Александр Вилкул.

Впрочем, неофициально собеседники РБК-Украина в "проахметовской части" ОБ утверждают, что на самом деле публично заговорить о перевыборах их вынуждают. На перевыборах настаивает Россия, которая может решить проблемы Ахметова с "отобранными" сепаратистами предприятиями. "Пока на телеканале "Украина" (принадлежит Ринату Ахметову, - ред.) не появляется Юрий Бойко, говорить о каком -либо консенсусе олигархов по перевыборам несерьезно. Вот если бы он там появился - это был бы серьезный сигнал", - говорит собеседник РБК-Украина в ОБ.

Игорь Коломойский тоже осторожничает в вопросах отставки правительства и проведения досрочных выборов. Ни группа "Видродження", ни партия УКРОП, членом которой он официально является, пока не выдвигали подобные требования. В последнее время УКРОП, как и "Самопомич", сосредоточился на поддержке блокады с ОРДЛО. Тем не менее, в команде президента уверены, что сейчас Коломойский будет работать на "раскачку" политической ситуации. Ведь уже летом у него могут начаться серьезные проблемы - по договору о национализации ПриватБанка Коломойский до 1 июля обязался дополнительно внести залоги по кредитам своих компаний, выданных теперь уже государственным банком. В противном случае, государство привлечет международную компанию для розыска активов миллиардера по всему миру.

Совпадение интересов оппозиционеров и олигархов в вопросе перевыборов означат, что к 14 апреля число сторонников отставки правительства в парламенте может существенно возрасти. В первую очередь, за счет депутатов, на которых имеют влияние олигархи, а такие народные депутаты есть практически во всех парламентских фракциях.

Максим Каменев

редактор отдела "Политика" РБК-Украина

Надежда Андрикевич

корреспондент РБК-Украина