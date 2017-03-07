Кто такой Насиров, почему его хотят посадить, и почему ему не верят?

Активисты в Киеве все выходные блокировали здание суда, где уже несколько суток подряд никак не могут назначить меру пресечения главному налоговику Украины, обвиненному в коррупции. Настоящее Время разбирается в том, кто такой Роман Насиров, и почему перед судом он предстал на каталке. Кто такой Роман Насиров?Роман Насиров - член президентской партии "Блок Петра Порошенко". В прошлом бизнесмен. Проработав народным депутатом около года, Насиров стал главой Государственной фискальной службы (ГФС) страны - по сути, главным налоговиком Украины.

В Раде он управлял Комитетом по налоговой и таможенной политике. Его назначение на пост главы ГФС комментировали осторожно. Член возглавляемого Насировым комитета Татьяна Острикова назвала его "сильным администратором", который умеет договариваться и находить компромиссы.С другой стороны, по ее словам, влияние президентской администрации на него было очевидным."Бесспорно, я уверена, что президент, администрация президента будут в определенной степени влиять на формирование и реализацию налоговой политики", - сказала Острикова.С пятницы 3 марта Роман Насиров отстранен от должности, а в отношении него возбуждено уголовное дело. В чем его подозревают?Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 2 марта провело обыски в нескольких местах, в том числе - центральном офисе ГФС.

Следователи заявили, что подозревают Насирова в превышении служебных полномочий, из-за чего государству был нанесен ущерб в особо крупном размере. Предположительно, глава ГФС покрывал народного депутата Александра Онищенко, которого подозревают в хищении государственных средств, и лично подписывал решения о рассрочке выплаты налоговых долгов фирмам Онищенко. По утверждениям НАБУ, своими действиями Насиров нанес государству ущерб в размере 2 миллиардов гривен (около 75 миллионов долларов). Чиновник через адвоката заявил, что не считает себя виновным. Почему такой ажиотаж вокруг этого дела?Если вина Насирова будет доказана, он станет самым высокопоставленным чиновником за время правления Порошенко, которого накажут за коррупцию.

Хотя процесс над Насировым еще не начался, задержание и избрание чиновнику меры пресечения уже стали причиной скандала.

После задержания в пятницу, Насирова доставили в здание суда, но там ему уже третий день не могут назначить меру пресечения. Депутаты и активисты блокируют здание суда, не позволяя чиновнику его покинуть. Они боятся, что Насиров может сбежать из страны, как это ранее сделал депутат Онищенко. Почему он на каталке?Насирова объявили подозреваемым и задержали в киевской больнице "Феофания".

Там он находился в кардиологическом отделении. По словам врачей и адвокатов чиновника, после приезда НАБУ и обыска в здании ГФС, у 38-летнего Насирова произошел инфаркт миокарда. Однако, врачи Института кардиологии позже не смогли уточнить или подтвердить диагноз.Насиров через адвоката сообщил, что "не строит из себя жертву" и действительно плохо себя чувствует - якобы ему даже делали операцию под общим наркозом. Но активисты все равно называют его симулянтом.

Позже сам Насиров заявил, что ни инфаркта, ни операции у него не было - но диагностированы гипертонический криз и предынфарктное состояние.Почему Насирову не верят?Кроме того, что его диагноз не был подтвержден, Насиров - не первый украинский политик, который резко заболевает, как только против него начинаются судебные процессы.

Общественное движение "Честно" вспомнило, что ранее здоровье резко ухудшалось, например, у фигуранта "газового дела" Онищенко Валерия Постного (операция на позвоночнике), бывшего лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана (проблемы с сердцем), депутата Игоря Мосейчука (низкое давление) и других.

Ольга Филатова

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