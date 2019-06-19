Кучма назвал условие для снятия экономической блокады с Донбасса

Украина готова пересмотреть решение СНБО о торговых ограничениях в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей лишь после того, как расположенные там активы вернутся в украинское правовое поле. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма по итогам встречи в Минске.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО касательно торговых ограничений по отношению к ОРДЛО, - заявил Леонид Кучма.

Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО.

"Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования", - отметила пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Отметим, что 5 июня Кучма предложил снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

А 10 июня около Администрации Президента Украины прошел многотысячный пикет против заявлений Кучмы относительно снятия экономической блокады Донбасса.

Напомним, 3 июня стало известно, что Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как известно, в 2017 году Украина на государственном уровне ввела экономическую блокаду оккупированных территорий Донбасса. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно прекращения перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольными территориями. А объяснял этот шаг официальный Киев эскалацией российской агрессии против Украины и насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.

