Кучма о ситуации в Донбассе: Не вижу свет в конце тоннеля

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма cчитает, что ситуация в Донбассе не изменится до выборов президента в России в 2018 году. Об этом он заявил журналистам в Киеве.

"Та ситуация, которая сегодня есть, ни мира, ни войны, стрельба каждый день, гибнут люди сегодня, раненых много, будет продолжаться, вероятно, и до выборов президента в России", - отметил Кучма.

По его словам, пока рано говорить о прогрессе на переговорах в Минске в этом году.

"Я не о каком бы прогрессе не говорил, хотя мы решаем много проблем, экономических и социальных, они не на слуху, но значительно влияют на жизнедеятельность людей, которые там проживают. Но в целом, извините, может, я буду некорректным, но я не вижу свет в конце тоннеля", - подчеркнул Кучма.

Он отметил, что Запад оказывает мало давления на страну-агрессора РФ для того, чтобы шла деэскалация в Донбассе.

"Мы видим, что со стороны европейцев нет такого давления, которое бы заставило Россию пойти на такие шаги. А шаги понятны - прекратить такие действия, которые ведут к гибели людей, вывести войска свои, вывести технику тяжелую и начинать тот процесс, который есть в минских соглашениях: и выборы, и так далее. Видите сегодня надеемся на позицию США, на Курта Волкера (спецпредставитель США по Украине, - ред.), который очень активную позицию занимает", - добавил Кучма.

"Если говорить о миротворческой операции, то пока не будут выведены войска, какие миротворческие войска туда можно вводить? Сначала это нужно сделать. Вывести войска, технику, а потом, чтобы зашли те люди, которые будут обеспечивать порядок на всей территории Украины, а не только на линии соприкосновения охранять представителей ОБСЕ. Такое вообще не может быть принято ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул Кучма.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.