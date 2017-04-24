Кучма призвал Россию принять меры в связи с подрывом патруля ОБСЕ

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Леонид Кучма призвал Россию оказать влияние для проведения тщательного расследования подрыва патруля СММ ОБСЕ в неподконтрольном украинским властям районе Луганской области.

"Приношу свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего представителя СММ ОБСЕ. Убежден в необходимости тщательного расследования этого вопиющего инцидента; те, кто виноват в произошедшем, должны понести наказание. Призываю Россию оказать свое влияние в этом вопросе", - цитирует Кучму Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что украинская сторона в контактной группе постоянно высказывала беспокойство из-за агрессии к патрулям ОБСЕ на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Напомним, 23 апреля возле Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Один член миссии погиб, двое были ранены.

Государственный департамент США призвал Россию использовать свое влияние на боевиков, помочь провести прозрачное и своевременное расследование подрыва автомобиля спецмиссии ОБСЕ, в результате которого погиб гражданин США.