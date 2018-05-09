Кучма рассказал, чего ждать от переговоров Порошенко с лидерами Германии и Франции

Второй президент Украины убежден, что альтернативы Минскому формату переговоров по Донбассу не существует

Дата встречи лидеров стран Нормандского формата в настоящее время не определена, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма.

Вместе с тем на совместной пресс-конференции с первым и третьим президентами Украины Леонидом Кравчуком и Виктором Ющенко Кучма, отвечая на вопрос, могут ли повлиять на Минский процесс предстоящие встречи лидеров Украины, Германии и Франции, а также канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина, заявил: "Я убежден, что речь там больше будет идти о ситуации в Украине, а не о вопросе, как решить главную проблему с Россией".

Он также убежден, что альтернативы Минскому формату переговоров нет.

По мнению Кучмы, от количества стран, участвующих в переговорах по урегулированию, не зависит решение конфликта. В качестве примеров он привел конфликты в других странах постсоветского пространства.

"Давайте посмотрим на постсоветскую историю, сколько у нас незавершенных конфликтов. Нагорный Карабах. В 1992 году в Минске создали группу по решению проблем Нагорного Карабаха, в которую вошли девять стран. И что?", - задала риторический вопрос Кучма.

Он отметил, что разные форматы переговоров не дали успех и в разрешении конфликтов в Грузии и Молдове. По его мнению, расширение нормандского формата не решит конфликт на Донбассе.

"Кто не хочет эти конфликты решать?... Мы все хорошо знаем - одна страна, один лидер", - сказал представитель Украины в ТКГ.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в немецком Ахене.

Напомним, 10 апреля президент переговорил с главой МИД ФРГ Гайко Маасом. Они скоординировали подходы относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Стороны отметили важный момент - миротворцы должны охватывать всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы.

После этого Порошенко встретился с Меркель. По итогам переговоров президент пообещал, что Украина введет новые санкции против России - под удар попадут российские олигархи. Этим меры станут зеркальными тем, которые недавно приняли американцы против российских бизнесменов и чиновников.

Источник: https://www.segodnya.ua

Donbass.UA

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