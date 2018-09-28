Кучма рассказал, когда выйдет из Минских переговоров

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, когда достигнет критического возраста.

Об этом он сказал журналистам в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в ТКГ - ред.) работал, и уйти, дать возможность поработать другим", - сказал Кучма.

Он добавил, что работает представителем Украины в ТКГ на общественных началах.

По его словам, он работает в контактной группе в Минске более четырёх лет.

"До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями... и когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами", - рассказал он.

Кучма отметил, что относительно Минского процесса звучит много критики, и "желающих не найдётся, поскольку это не хлебное место".

Второй президент Украины подчеркнул, что окончательно для себя решил этот вопрос.

"Когда-то надо мне остановиться... Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры", - заявил Кучма.

При этом он подчеркнул, что хотел бы, чтобы критики Минского процесса поняли, что этому процессу нет альтернативы.

Пока не ясно, достиг ли Кучма критического возраста и уходит ли уже с должности.