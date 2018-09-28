Кучма считает нецелесообразным переносить из Минска площадку переговоров ТКГ

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005 гг.) считает нецелесообразным переносить площадку переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска (Беларусь) в нейтральную страну.

"Мы слышим (предложения - ИФ): давайте перенесем из Минска в нейтральную страну. Я перечисляю эти страны: Швейцария, Швеция, Финляндия... Кто-то думает, что мы там можем проводить эти встречи? Или кто-то заявляет, что они будут оформлять допуск туда представителям Донбасса? А стоимость там проведенных встреч? Вы знаете, что некоторые наши участники Минского процесса ездят в столицу Беларуси за свои деньги?" - сказал Л.Кучма журналистам в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что "надо думать о последствиях" сказанных заявлений.

Л.Кучма также отметил, что поведение Беларуси и на международной арене объяснимо, ведь на неё "давит Россия" и по объективным причинам официальный Минск не может избавиться от этого давления.