Кучма виходить з переговорної групи щодо Донбасу

Другий президент України Леонід Кучма припиняє роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі.

Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Офісу президента Зеленського.

"Володимир Зеленський вдячний другому Президенту України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ)", - йдеться у повідомленні.

Глава держави назвав роботу Леоніда Кучми в Мінському процесі надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ.

"Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому", - сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з Леонідом Кучмою, яка відбулася 28 липня.

Зі свого боку Кучма зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена та значно просунулася, було здійснено низку важливих кроків, досягнуто важливих домовленостей.

Він зауважив, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Нагадаємо, Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року.

