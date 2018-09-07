Кучма: выборы в ОРДЛО могут поставить крест на Минском процессе

Бывший президент Украины Леонид Кучма, который представляет страну в Трехсторонней контактной группе, считает решение о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областях угрозой для мирного урегулирования.

"Это решение полностью противоречит Минским соглашениям. Это очень серьезный шаг, который может поставить крест на Минском процессе", - цитирует Кучму "Интерфакс-Украина".

Он считает, что решение проводить выборы было принято "не в интересах Украины, не в интересах России, не в интересах тех, кто участвует в Минском процессе". При этом он констатировал, что его не могло принять без согласования с российской стороной.

"Есть еще время. Как быстро приняли, так быстро можно и отменить его", - сказал он.

Напомним, что еще в августе российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Россия отложила "выборы" в ОРДЛО в виду отсутствия прямой необходимости в них, однако ситуация изменилась после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко, произошедшего 31 августа.

В итоге 7 сентября "народный совет ДНР" проголосовал за проведение выборов главаря "ДНР" и т.н. депутатов. Дата голосования - 11 ноября.

Аналогичное решение было принято в этот же день в Луганске.

Напомним, что пост "главы ЛНР" с ноября 2017 года занимает Леонид Пасечник, а "ДНР" с сегодняшнего дня возглавляет Денис Пушилин.