Куди винесе світ "Північний потік-2"? Чому угода між США та Німеччиною є "серйозною помилкою"

"Північний потік-2" від початку був інструментом гібридної війни проти України.

США не будуть запроваджувати санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її керівництва, яка володіє газопроводом.

Німеччина обіцяє допомогти розвитку енергетики України. Обидві сторони разом зобов'язались вжити заходів проти Росії, якщо вона спробує позбавити Україну газового транзиту.

Про це йдеться в домовленості між Сполученими Штатами та Німеччиною щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

"ФРН зобов'язалася вживати заходів на національному рівні, а також домагатися заходів на рівні ЄС, у тому числі санкцій, якщо Росія буде використовувати енергетику як зброю або буде вдаватися до агресивних дій проти України", - сказала заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

США, проте, досі вважають, що ідея будівництво газогону є поганою, зазначила пані Нуланд.

За домовленістю між Вашингтоном та Берліном, Німеччина виділить близько 200 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України та організує такий собі "зелений фонд" в один мільярд доларів на підтримку енергетичної незалежності країни.

Крім цього, і Вашингтон, і Берлін повинні використовувати всі можливості для продовження контракту на транзит російського газу через Україну, строк дії якого спливає в 2024 році.

Тим часом The Wall Street Journal пише, що вищезгадана угода свідчить про зміну тривалої позиції Вашингтона щодо проєкту, проти якого виступали дві адміністрації президентів США.

"Будь-яка угода, яка дозволяє завершення газопроводу "Північний потік-2", є серйозною помилкою", - цитує видання слова сенатора Пата Тумі.

Україна та Польща засудили угоду США і Німеччини. Зокрема, Київ і Варшава вважають її відмовою від спроб зупинити запуск газогону і наголошують, що через це виникли нові політичні, військові та енергетичні загрози як для України, так і для всієї Центральної Європи.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау.

"Висловлюю глибоку стурбованість щодо будівництва та можливого введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", який Росія використовує як інструмент гібридної війни. Цей проєкт несе пряму загрозу енергетичній безпеці не лише України, а й усієї Європи", - такої думки про угоду голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який також відреагував на сумнівну домовленість заявою.

У ній він звернувся до Конгресу США з проханням "послідовно продовжувати політику санкцій, які б не допустили добудови та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Власну заяву ухвалив і Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва ВРУ, в якому депутати закликали США, ЄС та, зокрема, Німеччину припинити будівництво та подальше введення в експлуатацію газогону.

Депутати зазначають, що від самого початку "Північний потік-2" не був економічним проєктом, а "геополітичним, спрямованим на узалежнення Європи від газової монополії РФ".

Народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка теж підписала заяву, наголошує у своєму пості на фейсбуці: "Американсько-німецька угода не врятує Україну від російської агресії, не зробить Європу стійкішою, а світ - безпечнішим. Ми знаємо це на прикладі попередніх запевнень...

Росія не раз використовувала енергію як зброю, і хто, як не європейці, про це краще мають знати? Так само не припиняється і збройна агресія РФ. Ми постійно маємо вбитих і поранених. Лише за минулу добу росіяни відкривали по нас вогонь iз гранатометів, мінометів 82-го і 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів...

Це вже агресія чи ще ні? Та найголовніше: про які економічні компенсації і кому може йтися, якщо ми можемо бути знищені? Це як страхування життя - гроші виплатять, але вам уже буде не до того".