Кульбит Савченко: из героинь в заговорщицы

Надежда Савченко свято уверена, что была на заседании ПАСЕ, тогда как на самом деле самовольно посетила заседание Европарламента. Провластные политики трубят о её бегстве - то ли в Москву, то ли в Барселону к Александру Онищенко, а она взяла и вернулась. Героя Украины Савченко вот- вот официально обвинят в причастности к подготовке госпереворота, а генпрокурор Юрий Луценко тем временем заявляет... о внутренней войне в Украине!

Самозваные генералы везут с оккупированных территорий машины оружия якобы для обстрела правительственных зданий (ну хоть уже не тепловизоры), а герой Украины отдаёт ему за это честь прямо в суде. Всё это похоже на соревнования по маразму и борьба развернулась ожесточённая - участники идут ноздря в ноздрю. Кому верить? Ведь все очевидно врут. Савченко тут, Савченко там

В связи с историей о том, как Надежда Савченко перепутала парламенты, очень сильно напрашивается советский анекдот: "Леонид Ильич Брежнев принял в Кремле японского посла... за китайского и имел с ним продолжительную и конструктивную беседу". Смешно было наблюдать, как провластные политики брызгали слюной, доказывая, что её не было в ПАСЕ. Ну не было - перепутала женщина, но ведь в каком-то же парламенте была, правда, слушала там якобы доклад... которого не было. В конце концов, Надежда ведь не Иран с Ираком перепутала - она бы, хочется верить, и не смогла этого сделать, ведь в Ираке она служила. Хотя... Где свои, а где враги в нынешней войне - это вопрос, в котором она очевидно "плавает".

Мосийчук рассказал о террористических планах РубанаРуководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан вел переговоры с рядом украинских военных, которые должны были реализовать теракт, оружие для которого он вез из ДНР.

Что ж, СБУ и Луценко чуть голос не сорвали, призывая её явиться сегодня на допрос (надеясь про себя, что она не будет усложнять им жизнь и не явится?). За неявку грозили представлением о снятии депутатской неприкосновенности (или это они Савченко предупреждали: не едь, мол, хуже будет?). А она взяла и приехала. Может, снова что-то перепутала? Ну, она-то ладно, а какая путаница была в провластном лагере! Ряд пропрезидентских депутатов, как мы сказали, во весь голос кричали, что не было Савченко на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. А где же вы, драгоценные наши избранники, были в тот момент, когда Надежда не далее, как позавчера встречалась с активным лоббистом Украины в Европарламенте, руководителем группы "Друзья Украины", не въездным в Россию врагом Путина Петрасом Ауштрявичусом? Он, кстати, инициировал в своё время составление "Списка Савченко" с Владимиром Путиным в первой строчке.

Один ну очень-очень пропрезидентский политический консультант Олег Медведев буквально за несколько часов до прилёта Савченко в Киев высказал мнение, что якобы сообщение об объявлении подозрения внефракционному нардепу Надежде Савченко о государственной измене может существенно подкорректировать её планы по возвращению в Украину из Страсбурга. Г-н Медведев не в курсе разве, что неприкосновенному нардепу объявить подозрение никто не может? Медведев прямо так и сказал: "Что-то мне подсказывает, что она не будет спешить возвращаться в Украину". Олег, выбросьте это "что-то" - вас обманули, когда на барахолке по дешёвке продали "миелофон". Но ещё смешнее было читать в лояльных к АП изданиях заверения неких "высокопоставленных собеседников" (позже генпрокурор Юрий Луценко и открыто это заявлял) в том, что Савченко уже в Барселоне и не преминули напомнить, что там же находится и "заклятый друг" Петра Порошенко, беглый нардеп Александр Онищенко. По себе они, что ли, судят? Но всё же возглавил наш хит-парад член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук, заявивший, что его коллега по комитету Надежда Савченко сбежала в Россию. Стоит ли удивляться, что такая вот у нас национальная безопасность и оборона? Война компроматов

О, мягко говоря, странностях "Пули" (как прозвали Савченко ещё в Ираке) некоторые говорили ещё сразу после её странного пленения под Луганском. Но тогда на таких "говорунов" все громко шикали, мол, как можно о героине такое говорить! Её героические "сухие голодовки", не подпортившие фигуру героини; ходьба босиком а-ля Махатма Ганди по лётному полю Борисполя сразу после возвращения из России; крики на журналистов и потом звонко отскочившая от зубов фраза о необходимости свято придерживаться Минских договорённостей на первой же встрече с президентом - всё это оставляло массу вопросов. Как и личное участие Медведчука в её освобождении. А теперь вот ещё один пропрезидентский эксперт Тарас Черновил поделился с общественностью видео с мероприятия молодёжной организации при партии Медведчука СДПУ(о), где активное участие принимает молоденькая Надежда Савченко. А Антон Геращенко (куда же без него?) заявляет, что компромат на Савченко собирают уже полгода. Так и хочется спросить: господа, что же вы так крепки исключительно задним умом? Где же вы раньше были?

Грицак заявил о подготовке Рубаном масштабных терактов в центре КиеваСлужба безопасности Украины предупредила серию масштабных терактов в центре украинской столицы.

Оказывается (и не сегодня, а гораздо раньше оказалось), что арестованный товарищ Савченко Владимир Рубан-Гарбузюк (а кто его, кстати, сделал генералом?) делал несколько ходок за оружием в ОРДЛО. Косвенно его подставляет и главарь донецких террористов Александр Захарченко, всячески "отмазывая" Рубана и заявляя, что у них были общие дела только по обмену пленными. А давайте представим себе, что Рубан - страстный и порядочный украинский патриот, и вдруг его арестовали свои же с горой оружия, вывезенного с оккупированной территории - стал бы враг Украины Захарченко так активно выгораживать "укропа"? Разве не в его интересах, чтобы все украинцы глотки друг другу перегрызли (чем мы активно и занимаемся, кстати)?

В то, что Рубан прекрасно знал, что везёт оружие, верится без проблем, ведь это очень прибыльный бизнес. Но вёз ли он его самолично для возглавляемого им же заговора? Может даже он вёз это оружие действительно для кровавых диверсий, но тогда точно ли он его возглавляет? Ну Порошенко ведь, в конце концов, не расфасовывает лично конфеты "Рошен", кладя в каждую коробку свою визитку! Так может и не "перевозчик" Рубан стоит во главе заговора? Может, и не он должен был стать его лицом? А кто? Собственно, интриги никакой здесь нет - все давно уже озвучили версию о том, что в Украине на вершине этого заговора стоит Виктор Медведчук, а политической вывеской должна была стать Надежда Савченко. Случайно ли, что и Рубан, да и сама Надежда в своё время заполучили авторитет на теме пленных - первый их активно обменивал с боевиками, а вторая сама была VIP-пленной? Что стоило (чисто гипотетически) антиукраинским силам разыграть эту карту с агрессором - одному отдавать на обмен украинских заложников, а вторую сделать самой известной украинской узницей в России именно для того, чтобы вознести их на политические вершины в Украине с далеко идущими планами? Сбрасывать эту версию со счетов нельзя. А всё ли знала Юлия Тимошенко про Надежду Савченко - первый номер списка её "Батькивщины"? Этого нельзя ни утверждать, ни исключать. Генпрокурор обещает шок

Итак, промежуточный итог: Савченко якобы лично вела переговоры с украинскими военными о свержении Порошенко, а те якобы были подставными и всё тщательно фиксировали. Рубан лично возил из ОРДЛО оружие и вся процедура есть на видео (включая то, что происходило на оккупированной территории - ничего себе!). Не похоже ли это на спектакль с целью доказать обществу, что раз на президента готовили покушение враги Украины, то значит ,Пётр Порошенко - это, образно говоря, и есть Украина? Нет? А зря - красивая ведь версия... Ладно, тогда давайте подумаем: как Луценко будет добиваться того, чтобы бросить Савченко в тюрьму после того, какие дифирамбы он же сам ей пел во время заключения в российской тюрьме (вот, например: "... с первого дня в плену её война стала образцом для каждого, кто любит Украину. Её имя, её слова, её глаза стали символом непобедимости нашей страны")? А что скажут мировые лидеры, которые помогали Петру Порошенко вызволить героиню Савченко из вражеских застенков?

Рубануть с плеча: очень странное покушение на президентаВерсия о том, что Владимир Рубан готовил масштабные теракты в Киеве и покушение на первых лиц Украины, слабая, считает Максим Кречетов.

Генпрокурор Луценко накануне заявил, что доказательства по делу Савченко шокируют общественность. Юрий Витальевич, ну а вдруг обрадуют? С нынешним рейтингом Порошенко очень мало кто расстроился из-за его устранения (от власти). Конечно, рассказы о кровавых планах заговорщиках могут ранить души впечатлительных граждан, но как вам верить? Ведь говоря о неопровержимых доказательствах вины заговорщиков вы заявили и о том, что Савченко в Барселоне (не загорала ли она там на пляже вместе с Онищенко-Кадыровым?), тогда как она уже купила билета в эконом-класс на рейс Мюнхен-Киев. Луценко обещал представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко в случае неявки её на допрос. Теперь представления не будет? И где прописан такой способ наказания нардепов за неявку на допрос? Тем временем коллеги Савченко по комитету ВР оперативно состряпали накануне проект постановления об исключении её из комитета по нацбезопасности и обороне за...

игнорирование допросов в СБУ, а она взяла и явилась на допрос. Ещё и звания Героя Украины хотят лишить, но это может только президент сделать по решению суда. А президент может и гражданства лишить, и из страны выслать, но, правда, это касается лишь тех, кому он же украинское гражданство перед этим даровал. Савченко: кто не мечтает снести эту власть?

Неожиданное и, вероятно, крайне нежеланное для власти произошло: Савченко вернулась, на допрос пришла, брифинг едва не под стенами СИЗО провела. Заявила следующее: в Европе она якобы занималась вопросами освобождения украинских заложников в плену в России и в ОРДЛО. Отличная тема для PR, как мы уже говорили. Обратилась к Владимиру Путину с как бы жёстким обращением - забери, мол, своих пленных и отдай нам наших. Дальше - о преступлениях нынешних украинских властителей ещё на Майдане: о расстрелах, к которым причастны те, "кто сидит сегодня в парламенте". Обвинения постмайданной власти в сдаче Крыма и намеренной "мясорубке" в "котлах" на Донбассе с целью уничтожить лучших из лучших - добровольцев. Обвинения в адрес генпрокурора Луценко, президента, олигархов за экономические преступления... Спрашивала: кто из нас не думал о том, чтобы снести эту власть? В общем, говорила очень много того, что найдёт горячий отклик в сердцах и умах подавляющего большинства украинцев. Но какова её (и тех, кто стоит за ней) конечная цель: снести ли только гнилую и насквозь коррумпированную власть или также и само суверенное Украинское государство?

Хотела минометами обрушить купол Рады. Луценко готовит арест СавченкоГенеральный прокурор Юрий Луценко внесет представление на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Несколько раз повторённый Савченко тезис о том, что она не знакома с Медведчуком, её обещание попытаться взять на поруки Рубана и шутки про "мебель" (которую якобы вёз Рубан) очень и очень сильно смущают. Не зря ведь авторитетные эксперты и прошедшие Революцию Достоинства люди уверены: если 3-й Майдан и состоится, то он будет коротким и кровавым. Вот и приближают его как могут, в том числе и те, у кого расчёт вовсе не на победу в Украине поистине проукраинских сил (если это вообще когда-либо возможно)...

Максим Кречетов, специально для "Слова и Дела"