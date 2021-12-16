Кулеба: Альянс підтвердив, що Україна буде членом НАТО, і це не простір для компромісів

Під час переговорів Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Україна отримала підтвердження, що стане членом Альянсу, і це питання не є простором для компромісів з будь- якою третьою стороною.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, спілкуючись з користувачами Facebook за підсумками візиту української делегації до Брюсселя.

Міністр розповів, що вранці у четвер, 16 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів важливі переговори з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Українська делегація навмисно затрималася у Брюсселі для проведення цієї зустрічі.

"Генеральний секретар НАТО підтвердив дуже принципову позицію з цього питання. Питання вступу України до НАТО не є простором для компромісу. Альянс вже підтвердив, що наша держава буде його членом", - заявив Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО - це дискусія, яка відбувається виключно між Україною та НАТО.

"Це ключова спільна позиція України та Альянсу. І це чітка відповідь на всі російські закиди та абсурдні вимоги, які вони зараз висувають", - підкреслив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба додав, що на переговорах йшлося не лише про євроатлантичну інтеграцію України, але і про "вирішення дуже конкретних питань задля зміцнення Збройних Сил України завдяки співпраці з Альянсом і його державами-членами".

Міністерство закордонних справ України

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