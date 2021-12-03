Кулеба анонсував "інтенсивні раунди" переговорів для стримування Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що найближчим часом відбудеться низка "інтенсивних раундів" перемовин у контексті зростання російської загрози.

Про це він сказав у коментарі телеканалу "Дом" на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Стокгольмі, передає Укрінформ.

За словами міністра, за 2,5 дні він провів 16 двосторонніх зустрічей, на яких порушувалися кілька ключових тем.

"Безумовно, тема номер один, - формування пакету стримування РФ для того, щоб вона не вдалася до чергової військової операції проти України. Цей процес відбувається за планом, все нормально. Переговори тривають. Я задоволений тим, як наші партнери станом на зараз реагують на зростання російської загрози. Незабаром відбудеться ще кілька інтенсивних раундів перемовин між різними столицями. Наша головна спільна мета - стримати Росію від агресивних військових дій", - зазначив Кулеба.

За його словами, Україна також обговорила з партнерами низку двосторонніх питань. "Відкрили авіасполучення з Ісландією. Провели першу за довгий час зустріч з главою МЗС Азербайджану. Провели гарне засідання країн-членів ГУАМ", - зауважив міністр.

Крім того, у Стокгольмі представили Кримську платформу та розповіли про перші підсумки її діяльності. "Ми скористалися нагодою, аби представити тут цю ініціативу, і домовилися про те, як можна залучати різні можливості ОБСЄ", - зазначив Кулеба.

Він також наголосив на важливості рішення ЄС про приєднання України до Європейського фонду миру.

"На практиці це 31 млн євро на потреби і розвиток Збройних сил України. Це те, над чим МЗС довго працювало. Були й труднощі, були країни, які гальмували це рішення. Але ми знайшли спільну мову і забезпечили спільно з Європейською комісією консенсус", - наголосив глава МЗС.

Як повідомлялося, у столиці Швеції 2 грудня розпочалася 28-ма міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі за участю глав МЗС 57 країн.