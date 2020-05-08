Кулеба: Докладатиму всіх зусиль для того, щоб наші відносини з Грузією залишалися дружніми та стратегічними

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що докладатиме всіх зусиль для того, щоб відносини України з Грузією залишалися по-справжньому дружніми та стратегічними.

"При всій харизматичності Міхеіла Ніколозовича він є громадянином України, який і раніше обіймав тут державні посади. Тому я зі свого боку докладатиму всіх зусиль для того, щоб наші відносини з Грузією залишалися по-справжньому дружніми та стратегічними. Якщо ж із боку наших грузинських партнерів будуть якісь різкі кроки, що ж, переживемо, а потім відновлюватимемо все втрачене", - сказав він в інтерв'ю LB.UA, оприлюдненому у п'ятницю.

При цьому Кулеба наголосив, що Саакашвілі є громадянином України, і жодна держава світу не може вказувати, куди призначати чи не призначати громадянина України.

"Ми ж виходимо з дуже простих тез. Перша з них - відносини між Україною та Грузією настільки особливі, що вони не можуть ставати заручником долі однієї людини. Друга - ми розуміємо внутрішньополітичний контекст у Грузії і в нього не втручаємося, але для нас пан Саакашвілі є громадянином України. І жодна держава світу не може нам вказувати, куди призначати чи не призначати нашого громадянина", - пояснив він.

Глава МЗС України також додав, що розмовляв із міністром закордонних справ Грузії (у зв'язку з позицією Тбілісі, що якщо Саакашвілі обійме посаду віце- прем'єр-міністра України з реформ, країна відкличе посла Грузії в Україні - ІФ-У).

"Це була дуже спокійна, зважена розмова, він мені пояснив позицію свого уряду", - сказав він.

Як повідомлялося, увечері 7 травня Саакашвілі було призначено головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президентові України.