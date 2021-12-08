Кулеба на два дні їде до Британії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 грудня здійснить візит до Великої Британії на запрошення державної секретарки у закордонних справах, Співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Кулеба і Трасс проведуть підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства України та Великої Британії.

"Діалог стратегічного партнерства є новим форматом в українсько-британських відносинах і започатковується відповідно до всеосяжної угоди, що була підписана в жовтні 2020 року в Лондоні Президентом України Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном", - сказано в повідомленні.

Сторони також обговорять кроки задля зміцнення українсько-британських відносин в політичній, торговельній, економічній, безпековій та оборонній сферах.

Кулеба окремо порушить питання лібералізації візового режиму для українських громадян.

У засіданні Діалогу стратегічного партнерства також візьмуть участь представники галузевих міністерств та відомств України та Великої Британії, які узгодять напрями подальшої взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.

Під час візиту Кулеба і Трасс проведуть окремі двосторонні переговори, ключовими темами яких стануть консолідація підтримки України на тлі агресивних дій Росії, енергетична безпека, спільна протидія викликам в ширшому Чорноморському регіоні.

Програма візиту також передбачає виступ Кулеби на заході, присвяченому інвестиційним можливостям України.

23 вересня Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Нью-Йорку обговорив з Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном співпрацю двох країн у низці сфер.

