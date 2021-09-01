Кулеба нагадав Лаврову, як називалася російська держава до 18-го століття

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба російському колезі Сергію Лаврову на його висловлювання щодо президента України Володимира Зеленського.

"Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18-го століття його держава мала одну назву: Московія. У 10-му столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда - найбрудніші у світі", - написав у твітері Кулеба.

Раніше 1 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав перед студентами і професорсько-викладацьким складом Московського державного інституту міжнародних відносин, що заяви Зеленського про "найбрудніший у світі" російський газ - "не від великого розуму".

"Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь - це їхня споконвічна назва. То кажуть, що хрещення Русі - це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ - найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно", - цитує Лаврова російська інформагенція ТАСС.

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31 серпня на зустрічі з міністром енергетики США Дженніфер Ґренголм президент України Володимир Зеленський під час обговорення загроз від реалізації російського проєкту "Північний потік-2" сказав, що російський газ "є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції".