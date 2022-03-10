Кулеба назвав главі МЗС Туреччини головні теми переговорів з Лавровим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Анталії провів переговори із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба МЗС.

Зазначається, що глава української дипломатії поінформував свого турецького колегу про актуальну обстановку російського вторгнення, воєнні злочини та цілеспрямовані обстріли військами РФ цивільних об‘єктів в українських містах, внаслідок яких гинуть мирні люди, зокрема діти.

Міністри обговорили кроки задля припинення росією бойових дій та війни на українській території. У цьому контексті Дмитро Кулеба подякував Мевлюту Чавушоглу за ініціативу організації зустрічі із міністром закордонних справ росії.

Він окреслив три ключові питання, на яких наполягатиме на тристоронній зустрічі з Лавровим. Це, зокрема, негайне припинення вогню, поліпшення гуманітарної ситуації в Маріуполі, Харкові, Сумах, Волновасі та інших українських містах, виведення російських військ з території України.

Український міністр закликав Туреччину продовжити роботу з Москвою, аби вона припинила кровопролиття в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, тристороння зустріч міністрів закордонних справ України, Туреччини та росії відбудеться в рамках Анталійського дипломатичного форуму 10 березня.

24 лютого президент рф путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.