Кулеба назвав головну тему візиту Зеленського до Великої Британії

Візит Президента Володимира Зеленського до Великої Британії буде присвячений участі України у 26-й Конференції ООН із питань зміни клімату, яка відбудеться у Глазго.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, 20 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це буде візит (Президента Зеленського – ред.), насамперед присвячений участі України у глобальній конференції з питань протидії кліматичним змінам – це головне питання порядку денного», - сказав Кулеба.

Він додав, що, можливо, відбудуться певні двосторонні зустрічі, на яких "порядок денний у нас класичний": це врегулювання конфлікту на сході України, деокупація Криму, захист прав політичних в’язнів і енергетична безпека України.

Читайте також: Кулеба назвав «плювком в обличчя» Франції та Німеччини слова Лаврова про «Норманді»

«Це ті ключові питання, які будуть обговорені додатково у разі проведення двосторонніх зустрічей", - зазначив міністр.

З 31 жовтня по 12 листопада 2021 року в Глазго відбудеться 26-та Конференція сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю телеканалу “Дом” поінформував, що наприкінці жовтня очікується офіційний візит української делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським до Великої Британії.