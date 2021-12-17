Кулеба назвав топ-10 перемог 2021 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю підбив підсумки діяльності дипломатії протягом 2021 року

"Це був гарний рік для дипломатії України. З одного боку - рік загроз і викликів, власне як завжди. З іншого - рік великих ініціатив і досягнень. МЗС системно і послідовно працювало над активним утвердженням України як активного учасника міжнародної політики, системно зміцнювало безпеку для нашої держави у складних умовах, відкривало нові економічні можливості для українського бізнесу у світі. За цей рік нам вдалось досягти багатьох результатів. Ми виділили важливіші з них", - сказав міністр.

Так, за версією міністра, топ-10 перемог української дипломатії 2021 року виглядають наступним чином:

1) Перша за 30 років стратегія зовнішньополітичної діяльності, Азійська та Африканська стратегії, Стратегія публічної дипломатії та комунікаційна Стратегія МЗС;

2) Створення "Кримської плафторми";

3) Візит Президента України до США і побудова довірливих відносин з адміністрацією Джо Байдена;

4) Відкриття нових економічних можливостей для українських компаній, експансія українського експорту;

5) Посилення українського війська зусиллями дипломатів;

6) Запуск "Асоційованого тріо" і його визнання з боку ЄС;

7) Дипломатія заради миру - деескалація безпекових загроз навесні і мобілізація партнерів на розробку пакету стримування Росії зараз;

8) Евакуація з Афганістану та Сектору Газа приблизно 1000 людей;

9) Збереження можливостей для подорожей українців в Європу;

10) "Гордість за Україну".