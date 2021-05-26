Кулеба не розуміє, чому НАТО не запросив Україну на саміт

26 травня, 2021 середа 18:54 Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не може зрозуміти, як можна не знайти формат для участі країни в саміті лідерів країн НАТО на тлі агресії РФ

Про це повідомляє ЄП.

"Ми розуміємо бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність. Приклади таких закритих самітів були. Але ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій Російської Федерації проти України в Чорноморському регіоні та проти членів Альянсу. Цього ми зрозуміти не можемо - як можна не запросити Україну, як можна не знайти формат участі України у цьогорічному саміті", - зазначив міністр.

Він додав, що Україна вдячна партнерам з НАТО за підтвердження політики відкритих дверей.

"Але з тих пір пройшло вже 13 років і жодного кроку для виконання цього рішення не було зроблено. Коли нам в Україні іноді дорікають за занадто повільні реформи, то що тоді вже казати про ухвалення і реалізацію рішень Альянсу, які 13 років припадають пилом", - сказав Кулеба.

На його думку, якщо в 2008 році була дана обіцянка, що Україна і Грузія зрештою стануть членами НАТО, і наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ, то "важко уявити кращий і більш важливий момент для ухвалення таких рішень, ніж 2021 рік".

Еспресо

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