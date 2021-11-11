Кулеба: Nord Stream 2 – це проблема безпеки євроатлантичного масштабу

Російський газопровід «Північний потік-2» є не лише проблемою для України, але й загрозою загальноєвропейського масштабу та безпековим викликом для всієї євроатлантичної спільноти.

Про це заявив у середу під час візиту до США міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

«Північний потік-2» – це не лише українська проблема, це - загальноєвропейська проблема, а в безпековому сенсі – це взагалі проблема євроатлантичного простору, й успіх «Північного потоку-2» зробить Росію більш нахабною у її діях», - зауважив глава МЗС України у відповідь на запитання Укрінформу.

Він повідомив, що тема російського газопроводу була предметом розмов під час його зустрічі з держсекретарем США.

«Я задоволений тим, що почув на переговорах від Ентоні Блінкена стосовно «Північного потоку-2», - зазначив Кулеба.

Він також поінформував, що українська сторона налаштована далі активно обговорювати цю тему з міжнародними партнерами.

«У понеділок я буду в Брюсселі, де відбуватиметься засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу, й туди запрошені міністри країн Східного партнерства. Там ми теж говоритимемо про «Північний потік-2»,- зазначив український міністр.

Крім того, він підкреслив, що Україна обговорює це питання у «двосторонніх треках» з Німеччиною, Польщею, іншими країнами.

У середу держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за будь-якими ознаками використання Росією енергії як зброї та політичного інструменту.

10 листопада, в Вашингтоні відбулося засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, яке пройшло під головуванням міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби й Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Кулеба й Блінкен підписали Хартію стратегічного партнерства Україна-США, яка визначає основні напрями двосторонніх відносин у ключових сферах на десятиліття вперед.