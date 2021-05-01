Кулеба о реакции союзников Украины на "паспортизацию РФ" на Донбассе: Недостаточно жесткая

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул "друзей и партнеров Украины" в излишней мягкости по отношению к выдаче на оккупированных территориях Донбасса российских паспортов. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

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"Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало "паспортизации". Я никого не обвиняю. Такая жизнь. То есть, не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно и развернула этот процесс", - подчеркнул министр.

По его словам, у Украины мало возможностей физически повлиять на раздачу паспортов на оккупированном Донбассе, но вот "жесткое санкционное давление" могло бы "притормозить действия России". Поскольку же давления не было, РФ установила там "конвейер по выдаче паспортов", - отметил Кулеба.

"А теперь мы должны слышим заявления Козака (Дмитрий Козак, замглавы Администрации президента РФ - ред.), что будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретное последствие такой "паспортизации", - заявил глава МИД.