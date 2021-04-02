Кулеба обговорив військову та дезінформаційну ескалацію Росії з главою МЗС Британії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домініком Раабом дії Російської Федерації, яка здійснює не лише військову ескалацію на сході України та в Криму, але й відчутну ескалацію дезінформації та пропаганди. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.



"Російська пропаганда не полишає спроб нав'язати хибну думку про якісь нібито плани України здійснити якісь військові дії або провокації. Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру", - зауважив Кулеба.

За інформацією дипломатів, Домінік Рааб запевнив українського колегу, що Лондон уважно стежить за діями Росії. Він підтвердив, що Велика Британія повністю солідарна з Україною і висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію матиме для неї тяжкі наслідки.

Сторони обговорили посилену політичну і безпекову взаємодію України та Великої Британії на тлі загострення Росією безпекової ситуації.

Міністр оборони України Андрій Таран у п'ятницю обговорив дії Росії з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.