Кулеба обговорив з Боррелем загострення ситуації на Сході

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС, віцепрезидентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем щодо дестабілізуючих дій Росії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.



Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника про дестабілізуючі дії Росії, зокрема системне загострення безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму, небажання РФ підтвердити відданість режиму припинення вогню, нарощування військової присутності поблизу кордонів нашої держави, інтенсивне поширення дезінформації.

Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу у незмінній підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України: "Європейський Союз із вами".

Високий представник ЄС також запросив очільника української дипломатії взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня. Міністр прийняв запрошення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з чинною головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде загострення Росією безпекової ситуації і закликав відкрити додаткові передові патрульні бази ОБСЄ вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону.

Останній часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.