Кулеба обговорив із генсекретаркою ОБСЄ моніторинг неконтрольованої ділянки кордону з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід моніторинг неконтрольованої частини українсько- російського кордону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зазначається, що під час роботи Варшавського безпекового форуму Кулеба висловив вдячність Шмід за зусилля ОБСЄ із врегулювання російсько- українського збройного конфлікту та мінімізації негативних наслідків російської агресії для громадян по обидві сторони лінії розмежування.

Глава МЗС назвав рішення Російської Федерації про закриття місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" "свідомим кроком задля руйнування Мінських домовленостей".

Він нагадав, що пункт 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією.

Кулеба переконаний, що Росія завадила присутності спостерігачів ОБСЄ на кордоні для того, щоб з іще більшою зухвалістю постачати на тимчасово окуповані території в Луганській та Донецькій областях зброю, боєприпаси та найманців, і надалі підживлювати збройний конфлікт.

Також глава МЗС наголосив, що Україна виступає за відновлення моніторингу неконтрольованої частини українсько-російського кордону.

Співрозмовники обговорили підвищення спроможностей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, аби місія могла повноцінного виконувати свій мандат, у тому числі здійснювати моніторинг ситуації на кордоні з Росією та в тимчасово окупованому Криму.

Вони приділили окрему увагу ролі ОБСЄ у втіленні завдань Кримської платформи задля деокупації Кримського півострова.

Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних справ України і Польщі Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау обговорили Польське головування в ОБСЄ у 2022 році та загрози "Північного потоку - 2" для енергетичної безпеки Європи.

Варшавський безпековий форум проходить у гібридному форматі 5-6 жовтня.