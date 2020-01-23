Кулеба опроверг заявление Арахамии о необходимости приостановить "синхронизацию" с ЕС

После заявления Арахамии о том, что Украине пока не следует гармонизировать законы с Евросоюзом, вицепремьер европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба опроверг данное заявление на своей странице в Facebook.

Так, Кулеба считает, что адаптацию законодательства Украине нужно проводить с выгодой для себя и осторожно относится к нормам, которые представляют вызов для украинской экономики.

"А общее правило таково - Украина будет и в дальнейшем системно адаптировать свое законодательство к европейскому, так как курс на членство в ЕС остается неизменным и необратимым", - заявил Кулеба.

По словам Кулебы, он уже обсудил этот вопрос с Арахамией и глава фракции "Слуга народа" поддержал эту точку зрения.

Арахамия также на своей странице в Facebook подтвердил слова Кулебы.

"Я за договор об ассоциации с ЕС и максимальную интеграцию с европейскими соседями", - написал Арахамия.

Вместе с тем, он подчеркнул, что интересы Украины должны быть приоритетом номер один для украинской власти - их нужно отстаивать при интеграции в ЕС, как это делают другие государства.

Как сообщали Українські Новини, Кулеба ранее заявлял, что Украина должна повременить со вступлением в союз с ЕС.

А Президент Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе предложил Евросоюзу принять Украину вместо Великобритании.