Кулеба підтримує ідею експослів США щодо скасування санкцій проти РФ після припинення агресії

Україна підтримує будь-які креативні ідеї, які сприятимуть припиненню російської агресії проти нашої держави.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, 10 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо Росія припинить агресію проти нашої держави і виведе свої війська, то це дозволить розпочати процес зняття з неї санкцій, адже санкції не були ухвалені для того, щоб безкінечно карати Росію - вони були ухвалені для того, щоб стимулювати Російську Федерацію припинити агресію проти нашої держави", - сказав Кулеба.

У цьому контексті він нагадав, що колишні посли США в Україні висунули ідею, що пандемія коронавірусу є додатковим стимулом для Росії продемонструвати свою конструктивність на українському треку і почати згортання своєї агресії, що дасть змогу розпочати процес скасування міжнародних санкцій.

"Тобто їхній меседж у тому, що якщо Росія дійсно хоче піти з України і шукає для цього оптимальний момент і формат, ось він настав... Я, безумовно, підтримую будь-які аргументи і будь-які креативні ідеї, які сприятимуть припиненню агресії проти нашої держави і деокупації Донбасу і також Криму. Ми уважно стежимо за всіма ініціативами і аналізуємо їх на предмет реалістичності у сфері реальної політики", - зазначив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС із внутрішніх справ вирішила продовжити на наступні 6 місяців санкції проти Російської Федерації за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.