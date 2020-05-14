Кулеба пояснив, чому РФ і Німеччина провели переговори щодо Донбасу без України

Заступника глави Адміністрації президента РФ Дмитра Козака запросили на переговори до Берліну в зв'язку з відсутністю прогресу у виконанні мінських угод, а Україна заздалегідь знала про візит.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі українському РБК.

"Очевидно, що справа зрушить з місця, якщо буде конструктивна взаємність із боку Росії. Тому і знадобилася берлінська зустріч", - заявив Кулеба.

Він уточнив, що "саме за цією логікою глава МЗС Німеччини Хайко Маас зміг залучити до переговорів у нормандському форматі главу МЗС Росії Сергія Лаврова".

"Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і буде знати про те, як він пройшов. У нас із партнерами діє правило - ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому ні про які ігри за нашою спиною не йдеться", - заявив Кулеба .

Напередодні Козак заявив, що в Берліні пройшли переговори щодо врегулювання конфлікту на сході України. За його словами, були "досягнуті угоди про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання ситуації".

1 березня голова Офісу президента Андрій Єрмак у Мінську зустрівся із Козаком: про що говорили.

30 квітня повідомлялося, що між главами МЗС нормандської четвірки відбулася відеоконференція. Кулеба підвів підсумки переговорів.