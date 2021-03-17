Кулеба про звіт розвідки США: Чергове гучне фіаско РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував звіт розвідки США, в якому говорилося, що Росія намагалася вплинути на результати виборів президента США.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Кінець міфу про "втручання України у вибори". Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ", - йдеться в повідомленні.

У звіті розвідки США говориться, що Росія намагалася дискредитувати тоді ще кандидата в президенти Джо Байдена з залученням українських політиків, в тому числі використовуючи українського нардепа Андрія Деркача. Крім того, стверджується, що Іран також намагався вплинути на американські вибори.

Після цього стало відомо, що США введуть санкції проти країн, які намагалися втручатися у президентські вибори. У той же час прес-секретар президента Джен Псакі не повідомила, коли можуть бути введені санкції щодо Росії.