Кулеба провів першу розмову з новим держсекретарем США

Міністр закордонних справу України Дмитро Кулеба провів першу розмову з новим державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, в ході якої дипломати обговорили стратегічну співпрацю обох країн у майбутньому.

Про це сам Кулеба повідомив у Twitter.

За його словами, під час першої розмови представники країн домовилися зробити стратегічне партнерство між Україною та США "більш амбітним" у майбутньому.

"У нашій першій розмові з Ентоні Блінкеном ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним, - підкреслив очільник МЗС.

Він додав, що у двосторонніх відносинах між Києвом та Вашингтоном починається "новий день" та подякував Сполучених Штатам за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 26 січня американський Сенат проголосував за призначення Ентоні Блінкена на посаду нового державного секретаря США.

Раніше він заявляв, що команда нового президента США Джо Байдена підтримує надання Україні летальної зброї і готова це забезпечити.