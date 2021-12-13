Кулеба провів телефонну розмову з очільницею МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову із новопризначеною федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок

Про це передає пресслужба МЗС України.

Кулеба розповів безпекову ситуацію вздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, а також підтвердив відданість країни політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

"Високо цінуємо, що в коаліційній угоді нового уряду Німеччини приділяється пріоритетна увага відновленню миру в нашій державі. Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед в рамках процесу мирного врегулювання, який має починатися з безпекових питань. Переконані, що повне втілення принципу "спочатку безпека" дозволить досягти подальшого прогресу і в політичній частині Мінських домовленостей", - зауважив він.

За його словами, Україна виступає за дієву роботу Нормандського формату як важливого майданчика для переговорів.

"Він також привітав підтримку нашої держави з боку інших партнерів у контексті активізації процесу мирного врегулювання, наголосивши на незмінній позиції Києва: "Жодні рішення про Україну не можуть ухвалюватися без України", - повідомили в МЗС.

У свою чергу, Бербок запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, готовності до спільної роботи задля зрушення з місця переговорів у Нормандському форматі.

Також представники країн обговорили позицію щодо "Північного потоку-2". Міністри погодилися, що до проєкту має застосовуватися європейське енергетичне законодавство.

Вони також обговорили кроки задля зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

"Голови МЗС України та Німеччини домовилися відкрити нову сторінку в двосторонніх відносинах, зокрема активізувати співробітництво в сферах розвитку альтернативних джерел енергії, виробництві і транспортуванні водню, збільшенні обсягів торгівлі та інвестицій. Міністр також висловив зацікавленість в перезавантаженні рівноправного діалогу України та Німеччини з історичних питань", - йдеться в повідомленні.

Кулеба запросив Бербок відвідати нашу державу з візитом 2022 року.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований.