Кулеба різко відповів на заяву ФРН, що вступ України до НАТО - не на порядку денному

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко відреагував за сьогоднішню заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про те, що питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному. Свою відповідь Кулеба опублікував у Twitter.

"Не на порядку денному ставити під сумнів перспективи євроатлантичної інтеграції України", - написав глава української дипломатії.

Він наголосив, що справжньою допомогю Україні зараз стало б лідерство Німеччини у підтримці членства України в НАТО.

"Це був би позитивний сигнал для всіх", - вважає Кулеба.

Коментуючи вимогу Росії до НАТО відмовитися від розширення на схід, Бербок заявила, що на даний момент такого розширення взагалі немає, а питання вступу України до НАТО не стоїть на порядку денному, і це знають усі, включно з Росією.