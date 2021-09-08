Кулеба: "Рада не повинна голосувати за звернення до США щодо статусу союзника поза НАТО"

Верховна рада України не повинна голосувати за звернення до США з приводу надання статусу основного союзника поза НАТО - це може поламати стратегічну логіку держави, зазначив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба в коментарі "РБК-Україна підкреслив, що минулого року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО, який дає реальне поглиблення взаємодії з альянсом.

Міністр наголосив: "Тиждень тому під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою США для зміцнення обороноздатності України. Там же ми підписали нову угоду з США в сфері безпеки і оборони, яка по ряду параметрів є більш амбітніша за статус "основного союзника поза НАТО".

Він вважає, що Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза НАТО.

"Для цього ми і втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів для безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами. Парламент має право приймати рішення, які вважає за необхідне. Однак на цьому тлі ідея звернення до США за статусом "основного союзника поза НАТО" не несе доданої вартості для безпеки України", - підкреслив міністр.

Кулеба також назвав дане питання "спробою політичного хайпу".

Він також додав: "Я прошу народних депутатів не приймати рішення, яке ламає стратегічну логіку держави, і дати дипломатам продовжити професійно робити свою справу. Ми досягнемо ще більших результатів, якщо окремі політичні сили підпорядкують свої особисті внутрішньополітичні інтереси загальному для всіх завданню захисту національних інтересів України в світі" .

Як повідомлялося раніше, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що в України вже є статус партнера з розширеними можливостями НАТО й вона бере участь у всіх видах міжнародних військових і невійськових навчань в рамках НАТО, але проєкт постанови, винесений на голосування у рамках позачергової сесії Верховної Ради спрямований на дискредитацію України.

Напередодні колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Україна не зможе стати членом НАТО протягом найближчих 10 років. Причиною є тверда опозиція вступу України в Альянс серед держав-членів НАТО.

Статус основного союзника США поза НАТО (MNNA), як уже повідомляло ZN.UA, можуть отримати країни, які з різних політичних або географічних причин не можуть стати повноправними членами Альянсу. Пані-посол України в США Оксана Маркарова раніше розкритикувала депутатів Верховної Ради, які ініціювали звернення до Вашингтону з проханням про надання такого статусу Києву.