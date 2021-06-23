Кулеба разом із главами МЗС Грузії і Молдови їде до Брюсселя

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані та в.о. прем'єр-міністра, міністр закордонних справ Молдови Ауреліу Чокой у четвер вперше відвідають інституції ЄС в Брюсселі зі спільним візитом у форматі асоційованого тріо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Глави української, грузинської та молдовської дипломатії представлять Європейському Союзу спільне стратегічне бачення подальшого розвитку тристороннього формату асоційованого тріо.

"Ключовими темами переговорів стануть європейська інтеграція трьох країн, можливості подальшої лібералізації торговельних відносин, нові перспективні напрями секторальної співпраці з ЄС, зокрема в контексті реалізації Європейського зеленого курсу та цифрового переходу", - йдеться в повідомленні.

Сторони також скоординують позиції щодо безпекових загроз у регіоні та обміняються думками стосовно підготовки до саміту "Східного партнерства" у грудні 2021 року.

18 червня посли України, Грузії та Молдови у Латвії обговорили із заступником державного секретаря - політичним директором Міністерства закордонних справ Латвії Янісом Мажейксом питання європейської інтеграції країн асоційованого тріо.