Кулеба: РФ має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він справді готовий їх застосувати

Подальші дії Росії проти України залежатимуть від реакції світу, зокрема - від запроваджених санкцій. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 22 лютого у Twitter.

"Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу.

Узгоджуються параметри і послідовність застосування санкцій. Україна наголошує: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він дійсно готовий їх застосувати", - наголосив він.

2014 року, одразу після окупації Криму, Росія розпочала збройну агресію на сході України. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку і російською армією та підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на надані Україною факти та докази.

2015 року Верховна Рада України визнала підконтрольні Росії райони Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями.

21 лютого 2022 року Рада безпеки РФ розглянула питання визнання "незалежними республіками" незаконних збройних формувань "ЛДНР". Ніхто з членів Ради безпеки РФ не виступив проти такого визнання.

Пізніше того самого дня президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" окупованих територій України та підписав відповідні укази у присутності ватажків незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР" Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника. Укази офіційно передбачають введення російських військ на територію ОРДЛО для "підтримання миру".

Дії РФ засудили у Євросоюзі та США. США вже ввели санкції проти "ЛДНР", низка країн обмеження анонсували. Байден своїм указом заборонив американцям інвестувати, торгувати та проводити фінансові операції з ОРДЛО. Також документ передбачає можливість запроваджувати санкції проти осіб, які після підписання указу продовжать вести економічну діяльність у цих регіонах, обіймати високі посади у компаніях, які працюють в ОРДЛО, або співпрацювати з особами, які підпадуть під санкції за цим документом.

Канада та Великобританія анонсували санкції у зв'язку з рішенням Путіна.

Рішення про визнання "ЛДНР" Путін ухвалив на тлі різкої ескалації на Донбасі, яку фіксують із 17 лютого, а також стягування російських військ до кордону з Україною. За даними президента України Володимира Зеленського, біля українського кордону зібрано 150 тис. російських військовослужбовців, техніку та важке озброєння. Західні країни попереджають Україну про те, що Росія готується до повномасштабного вторгнення в Україну. Байден заявив 18 лютого, що має підстави вважати, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення і що Росія нападе на Київ.

Західні країни обіцяли, що у разі вторгнення в Україну на РФ буде накладено жорсткі санкції. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі наголосила, що введені 21 лютого проти "ЛДНР" обмеження є доповненням до "швидких та важких економічних заходів", які США готують із союзниками та партнерами, "якщо Росія продовжить вторгнення в Україну".

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (публічні заклики до вчинення умисних дій із метою зміни кордонів території України, вчинені представником влади) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з тим, що відбувалося, було скликано Раду нацбезпеки і оборони України, її засідання перервали, але не закрили.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення РФ про визнання "незалежності" так званих "ЛДНР" Київ розцінює як порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Також воно може означати односторонній вихід РФ із Мінських угод та ігнорування рішень у межах нормандського формату, додав Зеленський.

О 4.00 22 лютого (за Києвом) відбулося термінове засідання Ради Безпеки ООН, яке провели на запит України.