Кулеба і Єрмак прибули до Вашингтону, готують візит Зеленського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Вашингтона. Українські високопосадовці готуватимуть зустріч президента Володимира Зеленського із американським лідером Джо Байденом.

"Сьогодні ми з Андрієм Єрмаком у Вашингтоні для підготовки першого офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона на запрошення Президента США Джозефа Байдена, який відбудеться вже 30 серпня", - пише Кулеба у Facebook.

У Вашингтоні очільник МЗС та голова ОПУ зустрінуться держсекретарем Ентоні Блінкеном, радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, сенаторами та американськими аналітиками.

"Сполучені Штати Америки - стратегічний партнер України номер один у галузі безпеки. Зміцнення нашого військово-політичного союзу входить до топ- пріоритетів нещодавно ухваленої Стратегії зовнішньої політики України. Нас об'єднують спільні інтереси, завдання, цілі зовнішньої політики та цінності наших народів", - пише міністр.

За словами Кулеби, під час зустрічі президенти мають обговорити низку важливих тем.

"Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - додав він.

Візит Зеленського до Вашингтону відбудеться після установчого саміту "Кримської платформи", участь у якому візьмуть делегації понад 30 країн, зокрема, представники США. На думку Кулеби, це має посилити позиції президента України.