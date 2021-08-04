Кулеба і Єрмак у Вашингтоні провели зустріч з радником Байдена

У Вашингтоні відбулася зустріч керівника Офісу президента Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Як повідомляє прес-служба ОП, співрозмовники обговорили підготовку візиту Володимира Зеленського в США і його зустріч з американським президентом Джо Байденом 30 серпня.

Українська та американська сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі та спільні зусилля України та США у мирному врегулюванні російсько- українського конфлікту.

Окрему увагу було приділено питанням розширення стратегічного партнерства між двома державами та останнім досягненням у процесі реформування судочинства в Україні та інших важливих реформ, зазначили в ОП.

У свою чергу Андрій Єрмак назвав зустріч "продуктивною, відвертою і дружньою".

"Ми зацікавленні у посиленні стратегічного партнерства України та США. Продовжуємо працювати над цим!" - написав Єрмак у Facebook.

Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом у Білому домі 30 серпня. Американський Конгрес попросив Байдена перенести дату візиту Зеленського до Штатів з 30 серпня, оскільки конгресмени перебувають у відпустці до 20 вересня.