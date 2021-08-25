Кулеба щодо реакції РФ та проросійських медіа на "Кримську платформу: Там палає

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що реакція Москви та проросійських медіа на проведення "Кримської платформи" була "істеричною".

За словами Кулеби, після саміту вийшло понад 300 публікацій про "Кримську платформу" у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

"Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв'ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу", - написав Кулеба у Facebook.

Також міністр прокоментував реакцію РФ та проросійських медіа.

"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає", - написав Кулеба.

23 серпня 2021 року у Києві у виставковому центрі "Парковий" відбувся перший інавгураційний саміт "Кримської платформи", присвячений питанню деокупації Криму.

Загалом, "Кримська платформа" - це переговорний майданчик для координації дій Києва і міжнародних партнерів заради повернення окупованого Криму до складу Україні.

"Кримська платформа" об'єднала 46 країн, зокрема, США, всіх членів Євросоюзу, Австралії, Великої Британії, Грузії, Ісландії, Канади, Молдови, Нової Зеландії, Норвегії, Північної Македонії, Туреччини, Чорногорії, Швеції, Японії.

Учасники ухвалили спільну Декларацію, де, зокрема, підтвердили, що "будь- яка зміна статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як суверенної території України не визнається і не буде визнаватися".

Під час саміту лідер кримськотатарського народу, нардеп "Європейської солідарності" Мустафа Джемілєв нагадав кримськотатарську приказку: "Царство шакалів триває доти, поки не прокинуться і не піднімуться на ноги леви".

Саміт "Кримської платформа" викликав нервову реакцію РФ, Зокрема, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав саміт "надзвичайно недружнім щодо Росії", а очільник МЗС Росії Сергій Лавров "порожньою русофобською акцією.

Детектор медіа

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