Кулеба спростував інформацію про переговори Нуланд у Москві про особливий статус ОРДЛО

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Росії не обговорювала особливого статусу окупованим територіям українського Донбасу. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава МЗС відповів на запитання користувача соцмережі щодо того, чи справді Нуланд говорила у Москві про надання особливого статусу ОРДЛО.

"Ні, неправда. Американські партнери детально інформують нас про свої контакти", - відповів Кулеба.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров говорив 19 жовтня, що РФ та США відновили діалог щодо України після візиту Нуланд.

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Візит Нуланд до Москви 11-13 жовтня анонсував Держдепартамент США. Основною темою її зустрічі з головним співрозмовником - заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком була українська тематика, уточнювали джерела газети "Коммерсантъ".

12 жовтня заступниця держсекретаря США зустрілася із заступником Лаврова Сергієм Рябковим, а 13-го - з Козаком.

Нуланд назвала переговори з Козаком продуктивними, зазначав у Twitter прессекретар посольства США у Москві Джейсон Ребгольц.

Козак описав діалог із Нуландом як "ґрунтовний і конструктивний", сторони домовилися продовжити взаємні консультації щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. За його словами, під час переговорів США підтвердили позицію про те, що без узгодження майбутніх параметрів автономії чи особливого статусу Донбасу у складі України суттєвий прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий.

Нуланд - одна з головних американських дипломатів та політиків, які відповідали за підтримку України під час подій на Євромайдані й у подальшому жорсткому воєнному протистоянні з Росією.

У травні 2019 року Нуланд на слуханнях у Конгресі США виступила за посилення санкцій проти Росії. Невдовзі після цього Москва занесла її до чорного списку у травні 2019 року. Його було складено у відповідь на антиросійські персональні санкції США.

Нуланд обійняла посаду заступника держсекретаря США з політичних справ у квітні 2021 року. У МЗС РФ заявляли, що дозвіл приїхати до Москви Нуланд дістала в обмін на скасування санкцій проти росіян.