Кулеба відповів на статтю Foreign Affairs про "щасливе" життя у Криму

Публікація в журналі Foreign Affairs про те, ніби більшість населення Криму почувається щасливо в умовах російської окупації, викликала обурення як в Україні, так і в міжнародному експертному середовищі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у статті в цьому ж виданні пояснив, чому згадана публікація, яка ґрунтується на даних російського опитування, далека від реалій.

"Існує кілька фундаментальних проблем щодо опитування населення (Кримського півострова - ред.) в часи незаконної окупації. У Криму немає вільного середовища, в якому можна висловити політичні погляди, особливо якщо вони суперечать лінії Кремля", - зазначив міністр.

До того ж мешканці Криму провели більше шести років в умовах запеклої російської телепропаганди, без прямого доступу до альтернативних джерел інформації.

"Наголошувати на уявному щасті одних людей, в той час як інших у Криму викрадають, кидають у в'язниці чи вбивають, навряд чи етично. У Північній Кореї теж є люди, які щиро поділяться своїм щастям, якщо їх запитають. Але чи описують ці настрої реальні порушення прав людини в їхній країні?"- зауважив український міністр.

У цьому зв'язку він навів приклади переслідування кримських татар та інших опозиційних активістів - зокрема, Решата Ахметова й Олега Сенцова.

"Росія підтримує "правильних" кримчан та витісняє "неправильних", зробивши Крим останнім прикладом із кількох прикордонних зон, де люди без громадянства та іноземні особи не можуть володіти землею", - вказав Кулеба.

Окупаційна влада перетворила Крим на "чорну діру" у питаннях дотримання прав людини, що неодноразово було підтверджено резолюціями Генасамблеї ООН з 2016 по 2019 рр., підкреслив міністр. На півострові утримується щонайменше сотня політв'язнів, причому повідомлення про залякування та обмеження базових свобод людини, на жаль, з'являються чи не щодня.

Ба більше, Росія грубо порушує міжнародне гуманітарне право, змінюючи демографію окупованого півострова.

"Щонайменше від 140 тис. до 300 тис. громадян Росії були переселені в Крим за роки окупації. Скільки цих "нових кримчан" було опитано та включено до соціологічної вибірки? І водночас, чи були там (у опитуванні - ред.) представлені кримські татари, яким довелося тікати на материкову Україну?" - зауважив Кулеба.

Тому він порекомендував ставитися зі скептицизмом до будь-яких спроб відтворити "свіжий погляд" на ситуацію в Криму після 2014 року.

"Якщо дозволити такий вид ревізіонізму, Україна втратить шанс відновити свою територіальну цілісність, а міжнародна спільнота в цілому втратить шанс досягти справедливості й поваги до міжнародного права та прав людини", - підкреслив глава українського МЗС.