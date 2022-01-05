Кулеба візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 10 січня візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО в Брюсселі.

Як передає Укрінформ, про це глава української дипломатії повідомив у Твіттері.

«Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії», - написав Кулеба.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель 5 січня відвідають лінію розмежування в Луганській області, де ознайомляться із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

12 січня відбудеться Рада Росія – НАТО у Брюсселі.