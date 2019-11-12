Кулеба: война Украины с Россией закончится только после возврата Крыма

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что состояние войны между Украиной и Россией завершится только после возврата оккупированных территорий, в том числе Крыма.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, Россия также должна будет "заплатить цену за свою агрессию".

"Я за то, чтобы война с Россией закончились. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны - это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло", -отметил Кулеба.

Кулеба считает, что ситуация с Крымом зашла в так называемую "балтийскую модель" по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в состав СССР не было признано на Западе.

"Это та модель, в которую все зашло. Я понимаю, что может начаться истерика о том, что это "зрада" Украины, что забыли про Крым. Но я глубоко убежден, что война с Россией будет длиться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Война началась с Крыма - война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать - я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем", - добавил Кулеба.

Ранее в интервью Радіо Свобода Кулеба сказал, что исторические события сложатся так, что аннексированный Россией Крым вернется под контрольно Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном комментарии Крым.Реалии сказал, что "Формулы Штайнмайера" для Крыма нет" и без международных партнеров деоккупация полуострова невозможна.

В Кремле продолжают настаивать на том, что обсуждение вопроса принадлежности Крыма в любых форматах невозможно.

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.