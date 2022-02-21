Кулеба вважає помилкою, що Україна відмовилась від ядерної зброї

Деякі країни мають відчувати відповідальність за те, що Україна віддала ядерний потенціал, але дані їй гарантії безпеки провалилися, і сумлінно працювати над пошуком правильних і ефективних гарантій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CBS News, передає Укрінформ.

«Враховуючи те, що ми віддали наш ядерний потенціал, що дані нам гарантії безпеки провалилися, я гадаю, деякі країни мають відчувати відповідальність за це і сумлінно працювати над пошуком правильних і ефективних безпекових гарантій для України», - доповнив Кулеба.

Зокрема, Кулеба ствердно відповів на питання журналістки: «Чи ви оглядаєтеся в минуле і кажете - ми не мали віддавати нашу ядерну зброю, це була помилка?»

Міністр також частково погодився, відповідаючи на питання, чи відчуває Україна, що США заборгували їй.

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Глава української дипломатії висловив переконання, що сьогоднішнє життя дає чудову нагоду виправити помилки, скоєні в історії.

19 лютого на Мюнхенській безпековій конференції Президент України Володимир Зеленський заявив про ініціювання проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму.

Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.