Кулеба вважає, що Заходу не слід втягуватися в додаткове листування з Росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Заходу не слід вступати в дискусію з Росією щодо неподільності безпеки, а нав'язаний нею дискурс треба принципово змінити.

Таку думку глава української дипломатії висловив під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія, по суті, обрала наступальну дипломатію - вона тисне, нав'язує порядок денний, нав'язує запитання, і Захід має перейти від захисної до наступальної дипломатичної моделі, лише тоді можна дійсно поставити Росію на місце дипломатичним шляхом", - сказав Кулеба.

Він додав, що перша фаза цього процесу, коли Росія письмово надала проєкти документів і отримала дві письмові відповіді від НАТО і США, була цілком нормальною, але подальший обмін листами, на його думку, буде великою помилкою Заходу.

"Лавров їх втягує у розмову - він розіслав листи, вимагає: "Поясніть нам". Оця фаза має бути зупинена - не можна Заходу втягуватися в цю дискусію і це додаткове листування з Росією", - вважає глава української дипломатії.

На його думку, потрібно принципово змінити цей дискурс і не дозволяти Росії нав'язувати світові власний порядок денний. За його словами, Україна вже почала дуже відверто говорити про це з партнерами.

Коментуючи вихід листування між Росією і США та НАТО у публічну площину, Кулеба зауважив, що це було неминучим.

"Росія пішла на ескалацію, коли опублікувала, по суті, конфіденційне дипломатичне листування між міністрами, а те, що зараз публікується, - це вже більше політична гра у відкритість своєї позиції, мовляв, дивіться, які ми відкриті та конструктивні", - зазначив очільник МЗС.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 28 січня направив главам зовнішньополітичних відомств США, Канади та низки європейських країн послання щодо неподільності безпеки, яке 1 лютого було оприлюднене на сайті МЗС Росії.

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У своєму посланні Лавров нагадав, що 15 грудня Росія представила США та НАТО проєкти двох угод, спрямованих на зниження напруги, і заявив, що отримані відповіді "свідчать про суттєві розбіжності у розумінні фундаментального для всієї архітектури європейської безпеки принципу рівної та неподільної безпеки".

Глава МЗС Росії звинуватив країни НАТО в тому, що вони нібито вибірково трактують принцип безпеки "для обґрунтування взятого курсу на безвідповідальне розширення НАТО". Лавров заявив, що Росія очікує оперативної реакції на своє звернення.